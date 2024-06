En direct

19:49 - Les 21,72% de la Nupes font envie L'autre interrogation qui entoure ces élections législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la constitution du Front populaire, un an après la dispersion de la Nupes. La liste menée par Raphaël Glucksmann avait terminé à 12,99% à Neuilly-Crimolois pour ces élections continentales. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant autour des 25% sur place. Au cours du premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 21,72% des voix dans la localité.

18:42 - Le Rassemblement national a vigoureusement avancé à Neuilly-Crimolois Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été grattés par le RN à l'échelle locale entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à environ 30% voire plus à Neuilly-Crimolois ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Neuilly-Crimolois au début du mois ? L'équilibre de la présidentielle et des législatives remonte à deux ans déjà. C'est en effet la liste présentée par Bardella qui a remporté les élections du Parlement européen il y a trois semaines à Neuilly-Crimolois, avec 36,78% des électeurs, soit 405 voix, devant celle de Valérie Hayer avec 15,17%, suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 12,99%.

14:32 - À Neuilly-Crimolois, le résultat de la présidentielle résonne toujours Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 25,84% contre 29,31% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 21,71% et 5,44% des suffrages. Et la cheffe du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 41,04% contre 58,96%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant ce soir Regarder dans le rétro pour voir le scrutin législatif le plus récent semble parfaitement sensé au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Aux législatives en 2022 à Neuilly-Crimolois, le RN finissait à la deuxième place sur le podium, 25,65% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 25,96% pour Fadila Khattabi (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! Avec 51,52%. Fadila Khattabi remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Neuilly-Crimolois : une analyse socio-démographique Quel portrait faire de Neuilly-Crimolois, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 1 289 logements pour 3 146 habitants, la densité de la commune est de 395 hab par km². Ses 126 entreprises témoignent d'une économie florissante. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (11,33%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 34,2% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Dans cette diversité sociale, 45,48% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 200,65 euros, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Neuilly-Crimolois montre l'intérêt des habitants pour les idées de la France.

09:32 - Participation à Neuilly-Crimolois : quelles perspectives pour les législatives ? L'abstention sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues des législatives à Neuilly-Crimolois. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 46,84% au premier tour. Au deuxième tour, 43,32% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Neuilly-Crimolois ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 80,96% dans la localité. Le taux de participation était de 75,63% au second tour, ce qui représentait 1 601 personnes.