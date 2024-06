En direct

19:51 - Qui vont adopter les électeurs de l'ancienne Nupes à Neuville-de-Poitou ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives étant terminée, que décideront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien seront séduits par le Nouveau Front populaire ? A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Neuville-de-Poitou, le binôme Nupes avait en effet cumulé 26,76% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 16,5% à Neuville-de-Poitou. Reste que dans la ville, il faudra aussi jauger les 6,53% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,3% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,85% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un cumul de 29% cette fois.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 8 points à Neuville-de-Poitou Difficile de résumer clairement tous ces chiffres. Mais des éléments se dégagent… L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 8 points à Neuville-de-Poitou entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera tout proche des 30% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance de Bardella dans la moyenne à Neuville-de-Poitou il y a trois semaines Les résultats de ce 30 juin vont peut-être concorder avec le verdict établi le 9 juin dernier. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, s'est imposée aux élections du Parlement européen à Neuville-de-Poitou. Ladite liste a cumulé 30,6% des votes, soit 623 voix, contre Valérie Hayer à 17,04% et Raphaël Glucksmann à 16,5%.

14:32 - 32,82% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Neuville-de-Poitou Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 23,82% contre 32,82% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 17,66% et 4,91% des voix. Et Marine Le Pen ne créait pas la surprise au second tour, avec 38,2% contre 61,8%.

12:32 - Quel verdict à Neuville-de-Poitou pour la majorité aux législatives ? Le résultat des législatives à l'échelle locale sera observé selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme au niveau national. Au premier tour des élections législatives 2022, Neuville-de-Poitou, couverte par la 1ère circonscription de la Vienne, verra le binôme estampillé LREM l'emporter avec 28,07%, alors que le RN restera derrière à 20,02%. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le mouvement étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant et laissant la place à Françoise Ballet-Blu (Ensemble ! - Majorité présidentielle) pour la première position localement.

11:02 - Neuville-de-Poitou : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la ville de Neuville-de-Poitou, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des législatives ? Avec 45,54% de population active et une densité de population de 313 habitants par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,17% peut agir sur les espoirs des habitants quant aux directives sur le travail. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (18,05%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 973 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (18,78%) met en évidence des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (9,52%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Neuville-de-Poitou mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 28,55% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - Participation à Neuville-de-Poitou : quelles perspectives pour les élections législatives ? Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des consultations démocratiques précédentes ? Pendant les précédentes européennes, le taux d'abstention atteignait 48,95% des votants de Neuville-de-Poitou (Vienne). L'abstention était de 47,69% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 50,98% au premier tour et seulement 53,14% au deuxième tour. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, c'était presque un record.