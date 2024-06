Résultat des législatives à Nézel : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Une victoire de Bardella à Nézel le 9 juin dernier Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. 36,79% des votes sont en effet tombés vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Nézel, face à Valérie Hayer à 16,06% et Raphaël Glucksmann à 10,62%. Le RN attirait ainsi 142 électeurs de Nézel.

14:32 - Le résultat de la dernière présidentielle, un marqueur aussi à Nézel La présidentielle est certainement la meilleure loupe pour évaluer une tendance politique locale. On remarque que le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un résultat plus fort aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême, puisqu'elle avait accumulé 27,59% au premier tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 24,43% et 18,8%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 48,8% contre 51,2%).

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche Le RN se hissait en pôle position à Nézel lors des législatives de 2022. Dans la commune, qui votait pour la 9ème circonscription des Yvelines, c'est Laurent Morin qui démarrait en pôle position au premier tour avec 28,49%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 51,42%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,58%.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Nézel Quel portrait faire de Nézel, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 27,01% de cadres supérieurs pour 1 083 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité économique. Avec 64 entreprises, Nézel se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 35% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 5,98% ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des politiques en matière d'instruction et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 30,77% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 37,3% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 178,21 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Finalement, Nézel incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux législatives à Nézel L'analyse des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Lors des dernières européennes, le pourcentage de participation atteignait 54,38% au sein de Nézel. La participation était de 50,46% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,15% au premier tour. Au second tour, 43,07% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Nézel cette année ? En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 80,8% des votants de la ville, contre un taux de participation de 77,0% au second tour, ce qui représentait 559 personnes.