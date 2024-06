Résultat des législatives à Nibelle : l'élection 2024 en direct

15:36 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Nibelle au premier tour de la dernière présidentielle

L'inclinaison des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection de celui qui va présider la France. Marine Le Pen a surperformé à Nibelle à l'issue de la présidentielle 2022 avec un score de 31,92% dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 20,85% et 18,95% des voix. Nibelle n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 7,73% des voix. Pour le second tour, c'est également la cheffe du RN qui gagnait avec 54,77%, devant Emmanuel Macron à 45,23%.