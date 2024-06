Résultat des législatives à Nieul : l'élection 2024 en direct

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Nieul au premier tour de la dernière présidentielle

C'est sans doute le choix du locataire de l'Elysée qui nous en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Nieul avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 26,24%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, conforté par 28,99% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 18,31% et 4,55% des voix. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 41,91% contre 58,09%.