Résultat des législatives à Nantiat : l'élection 2024 en direct

16:32 - Un 34,59% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Nantiat il y a trois semaines Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme encore plus logique au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Nantiat, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, l'a emporté, récoltant 34,59% des suffrages face à Raphaël Glucksmann à 17,74% et Valérie Hayer à 12,63%. Ce qui correspond à 230 électeurs dans la cité.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Nantiat au premier tour de la dernière présidentielle C'est probablement l'élection à la présidence de la République qui est l'élément le plus parlant sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen a fait amplement mieux que dans le reste des communes à Nantiat pendant l'élection présidentielle 2022 avec pas moins de 26,4% des voix dès le 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 25,74% et 21,03% des voix. Jean Lassalle devait se contenter d'une médaille en chocolat avec seulement 6,02% des suffrages pour sa part. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,56% contre 51,44%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Nantiat Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors de ces législatives sera très instructif. Lors des dernières législatives à Nantiat, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 23,31% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 31,42% pour Manon Meunier (Nupes) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 55,17%. Manon Meunier remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Nantiat : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Devant le bureau de vote de Nantiat, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Dotée de 918 logements pour 1 594 habitants, la densité de la commune est de 62 habitants par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 84 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 001 foyers fiscaux. Dans la commune, 27% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 11,66% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, dont 40,43% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 37,84% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 496,25 euros, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Pour finir, à Nantiat, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Nantiat : l'abstention en question À Nantiat, l'un des critères clés de ce scrutin législatif 2024 sera à n'en pas douter le niveau de participation. La baisse du pouvoir d'achat pourrait augmenter l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Nantiat. Au premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 20,17% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 22,75% au second tour. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 46,83% au premier tour. Au deuxième tour, 48,31% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Nantiat ? Quel député succédera à Manon Meunier dans la 3ème circonscription de la Haute-Vienne ?