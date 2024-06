Résultat des législatives à Peyrat-de-Bellac : l'élection 2024 en direct

11:02 - Peyrat-de-Bellac : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

À Peyrat-de-Bellac, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des législatives. Avec 21% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 4,73%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. En outre, le taux de familles propriétaires (85,44%) souligne le poids des questions liées au logement et à l'aménagement du territoire. Avec ses 7,73% d'agriculteurs pour 1 054 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,43%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,66%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Peyrat-de-Bellac mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,76% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.