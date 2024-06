Résultat des législatives à Cieux : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Un 32,46% dans la moyenne nationale pour Bardella à Cieux le 9 juin dernier Se retourner sur le tout dernier test électoral semble aussi logique au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat qui est tombé lors des élections du 9 juin dernier étant marquant. 32,46% des suffrages se sont en effet dirigés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Cieux, face à Raphaël Glucksmann à 14,69% et Valérie Hayer à 10,66%. Le mouvement d'extrême droite a terminé en tête avec 137 habitants de Cieux passés par les isoloirs.

14:32 - Cieux avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans le résultat de l'élection suprême. Marine Le Pen avait fini première avec 27,22% au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 à Cieux. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 21,87% et Emmanuel Macron troisième avec 21,25%. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Jean Lassalle, avec seulement 6,88% des suffrages pour sa part. Avec 47,07%, Marine Le Pen s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,93%.

12:32 - Que montrent les scores des législatives 2022 pour Cieux ? Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un précédent précieux au moment de l'élection du jour. Aux législatives en 2022 à Cieux, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 20,2% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 36,21% pour Manon Meunier (Nupes) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 59,25%. Manon Meunier s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Cieux : une analyse socio-démographique Quel portrait faire de Cieux, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 001 habitants répartis dans 604 logements, ce village présente une densité de 23 hab par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 54 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 581 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (70,86%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 35,71% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 50,5% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 347,85 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Cieux, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Cieux Le niveau de participation constituera incontestablement un critère fort des élections législatives à Cieux. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 841 personnes en âge de voter au sein de la commune, 23,54% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 19,5% au premier tour. En comparaison, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,54% au premier tour et seulement 53,63% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Cieux pour les élections législatives ? L'inflation dans le pays qui alourdit le budget des foyers français cumulée avec les préoccupations engendrées par la guerre en Ukraine, seraient de nature à inciter les habitants de Cieux à s'intéresser plus fortement à l'élection.