Résultat des législatives à Val-d'Oire-et-Gartempe : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - 37,04% pour le Rassemblement national à Val-d'Oire-et-Gartempe au début du mois Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus évident encore, au moment de se préparer au scrutin des législatives. Car le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est un véritable marqueur. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, qui avait comme guide Jordan Bardella, a dominé les élections du Parlement européen à Val-d'Oire-et-Gartempe. L'extrême droite cumulait 37,04% des suffrages, soit 213 voix, face à Raphaël Glucksmann à 13,22% et Valérie Hayer à 11,3%.

14:32 - 31,15% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Val-d'Oire-et-Gartempe Marine Le Pen a largement battu son score national à Val-d'Oire-et-Gartempe pendant l'élection présidentielle 2022 avec pas moins de 31,15% des électeurs dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,74% et 12,48% des voix. L'échec était plus fort encore pour Jean Lassalle, avec 6,82% des suffrages pour sa part. La cheffe du RN s'imposait enfin au second round dans la ville avec 50,35%, devant Emmanuel Macron à 49,65%.

12:32 - Nouvelle avance pour le Rassemblement national à Val-d'Oire-et-Gartempe ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un indicateur clé au moment de l'élection du jour. Les législatives avaient donné lieu à un joli démarrage pour le RN à Val-d'Oire-et-Gartempe. On retrouvait en effet Albin Freychet devant ses concurrents au premier tour, avec 27,99% dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription de la Haute-Vienne. Mais c'est en revanche Geoffroy Sardin (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui s'imposait chez les électeurs de Val-d'Oire-et-Gartempe au second tour, avec 52,67%.

11:02 - Val-d'Oire-et-Gartempe : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel portrait faire de Val-d'Oire-et-Gartempe, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 20,23% d'agriculteurs pour 1 691 habitants, cette ville est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 149 entreprises attestent une économie florissante. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (50,25%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les 332 résidents étrangers contribuent à cette variété culturelle. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 65,64% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 73,67 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Val-d'Oire-et-Gartempe, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - La participation aux élections législatives à Val-d'Oire-et-Gartempe Le niveau d'abstention constituera immanquablement l'un des critères décisifs des élections législatives 2024 à Val-d'Oire-et-Gartempe (87320). Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 49,48% au premier tour et seulement 50,09% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Val-d'Oire-et-Gartempe pour les législatives 2024 ? A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 71,58% des personnes aptes à voter dans la localité avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 71,85% au premier tour, ce qui représentait 822 personnes. L'inflation dans le pays qui pèse sur les finances des Français, combinée avec les préoccupations dues à la guerre au Moyen-Orient, sont par exemple en mesure d'impacter la participation à Val-d'Oire-et-Gartempe.