Résultat des législatives à Peyrilhac : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Un RN au sommet aussi à Peyrilhac au début du mois ? Regarder un peu moins loin en arrière semble plus que jamais pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, l'a emporté aux élections européennes 2024 à Peyrilhac. Le mouvement glanait 43,14% des votes, soit 236 voix dans la ville, devant Raphaël Glucksmann à 14,44% et Valérie Hayer à 10,6%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Peyrilhac lors de l'élection présidentielle C'est incontestablement l'élection du président de la République qui est la référence sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait particulièrement frappé les esprits à Peyrilhac au cours de la dernière élection présidentielle avec pas moins de 30,73% des suffrages au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 23,3% et 20,23% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 6,4% des voix pour sa part. La candidate du RN s'imposait enfin au second round dans la commune avec 53,71%, devant Emmanuel Macron à 46,29%.

12:32 - Quel avait été le verdict des législatives en 2022 à Peyrilhac ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera le principal enseignement pour cette législative 2024 à l'échelle locale. Lors des dernières législatives à Peyrilhac, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 27,05% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 28,86% pour Manon Meunier (Nupes) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme LFI-PS-PC-EELV avec 56,81%. Manon Meunier s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Peyrilhac : démographie, élections et stratégies politiques Dans la commune de Peyrilhac, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des législatives. Avec une densité de population de 32 habitants par km² et un taux de chômage de 4,97%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (75,03%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 520 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,35%) révèle des besoins d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,61%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Peyrilhac mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,17% des résidents titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Peyrilhac : quel était le pourcentage de participation aux élections législatives ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des législatives à Peyrilhac ? Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 52,85% au premier tour. Au second tour, 45,47% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Peyrilhac ? Pour comparer, au niveau national, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, 82,1% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 80,59% au second tour, ce qui représentait 793 personnes.