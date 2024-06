Résultat des législatives à Razès : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le tout dernier test électoral semble aussi pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Le résultat de la liste Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Razès, avec 40,9%, soit 227 voix. Le mouvement nationaliste devançait alors Raphaël Glucksmann à 11,17% et Valérie Hayer à 8,11%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Razès au premier tour de la présidentielle 2022

L'élection suprême est certainement la principale clé pour évaluer une tendance politique locale. Performance notable : le RN avait récolté au premier tour un score plus fort aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat, puisqu'elle avait engrangé 30,15% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, confortés chacun par 24,97% et 17,87%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 53,7% contre 46,3%).