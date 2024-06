Résultat des législatives à Saint-Pardoux-le-Lac : l'élection 2024 en direct

Une autre expérience dans les urnes, bien plus récente, s'est déroulée dernièrement dont le verdict est aussi à étudier de près. D'autant qu'il s'agit d'un raz de marée. C'est en effet la liste portée par Bardella qui s'est arrogée les européennes il y a trois semaines à Saint-Pardoux-le-Lac, avec 32,57% des votes, soit 212 voix dans la ville, devant la liste emmenée par Raphaël Glucksmann avec 15,82%, et Valérie Hayer avec 9,98%.

L'élection du chef de l'Etat est incontestablement la clé pour appréhender au mieux une tendance politique locale. La présidentielle avait offert un bel avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La cheffe du RN finissait à 24,86% au 1er tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 21,19% et 19,82% des voix. La quatrième place était pour Jean Lassalle, avec seulement 8,25% des suffrages pour sa part. Avec 47,64%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,36%.

Lors des dernières législatives à Saint-Pardoux-le-Lac, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 21,84% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 37,36% pour Manon Meunier (Nupes) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 61,52%. Manon Meunier remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Le poids démographique et économique de Saint-Pardoux-le-Lac aux élections législatives

Dans les rues de Saint-Pardoux-le-Lac, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 347 habitants répartis dans 947 logements, ce bourg présente une densité de 18 hab/km². Avec 81 entreprises, Saint-Pardoux-le-Lac se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 17,52% des résidents sont des enfants, et 26,09% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 44,83% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 41,16% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 557,74 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Pour résumer, Saint-Pardoux-le-Lac incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.