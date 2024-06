Résultat des législatives à Saint-Sulpice-les-Feuilles : l'élection 2024 en direct

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Saint-Sulpice-les-Feuilles au premier tour de la présidentielle 2022

C'est probablement le choix de celui qui va présider la France qui est la référence sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 28,44% contre 29,91% pour Emmanuel Macron. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle, avec 16,42% et 4,81% des suffrages. Et la patronne du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 48,89% contre 51,11%.