Résultat des législatives au Dorat : l'élection 2024 en direct

Dernier résultat à considérer : celui qui est sorti des élections il y a quelques semaines est majeur. Regarder juste derrière peut donc sembler plus que jamais pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ces législatives. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, qui avait comme guide Jordan Bardella, s'est arrogée les européennes 2024 au Dorat. Le mouvement a enregistré 34,06% des suffrages, face à Valérie Hayer à 19,85% et Raphaël Glucksmann à 12,75%.

14:32 - 32,82% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle au Dorat

La typologie politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans le résultat de l'élection à la présidence de la République. Le Dorat avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 27,47%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, conforté par 32,82% des voix. Le Dorat n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec seulement 13,2% et 8,44% des voix. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 45,17% contre 54,83%.