19:50 - À Nivillac, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 à la loupe L'autre source de doute de ces législatives est celle du vote de gauche après la construction du Front populaire, un an après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. Lors des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 14,72% à Nivillac. Mais on peut en revanche remonter ce résultat à 26% pour la gauche pour ce premier tour dans la localité, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (5,33%), de l'écologiste Marie Toussaint (5,54%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,8%). Le jour du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 18,04% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé (16,12% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,62% pour Yannick Jadot, 2,14% pour Fabien Roussel et 1,34% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Le RN a vivement avancé à Nivillac Difficile d'y voir clair dans tous ces scores. Mais des tendances se distinguent… Alors qu'au niveau national, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 30% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit près de 8 points de plus qu'en 2019, la dynamique locale apparaît bien plus puissante. Le parti frontiste a en effet déjà récupéré 11 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN puisse atteindre voire dépasser les 22% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Nivillac dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella il y a trois semaines Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme d'autant plus avisé au moment d'analyser le scrutin des législatives. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, a remporté les élections du Parlement européen 2024 à Nivillac. L'extrême droite a cumulé 29,6% des suffrages, soit 561 voix, contre Valérie Hayer à 19,74% et Raphaël Glucksmann à 14,72%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Nivillac lors de l'élection présidentielle Le choix du président de la République est incontestablement la clé pour évaluer une préférence politique locale. Nivillac avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 21,18%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, porté par 37,65% des votes. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 16,12% et 4,72% des voix. Et la cheffe du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 37,06% contre 62,94%.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Nivillac ? Le nombre de bulletins de la formation menée par Jordan Bardella ce soir va être le déterminant pour cette élection 2024 à l'échelle locale, comme au niveau national. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune de Nivillac, récoltant 14,41% des voix sur place, contre 34,16% pour Paul Molac (Régionaliste). Nivillac se tournera d'ailleurs encore vers Paul Molac au second tour, finalement en tête localement avec 67,68%.

11:02 - Nivillac aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Nivillac, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 4 810 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 327 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 736 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (80,44%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 42,3% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un taux de chômage de 8,92%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2208,27 euros par mois. En conclusion, à Nivillac, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Les législatives commencent à Nivillac : la participation en question L'analyse des précédents rendez-vous électoraux permet de comprendre le vote des électeurs de cette ville. Durant les européennes du mois de juin 2024, 49,73% des électeurs de Nivillac (Morbihan) avaient pris part au vote. La participation était de 49,83% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 48,1% au premier tour et seulement 44,93% au second tour. En proportion, à l'échelle nationale, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, moins qu'en 2017.