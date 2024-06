En direct

19:47 - Une prévision de 13% à 16% pour la gauche à Nordhouse L'autre incertitude qui enveloppe ces législatives est celle du poids de la gauche après la création du Front populaire, un an après la dispersion de la coalition de Mélenchon. Au cours du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Nordhouse, le binôme Nupes avait en effet enregistré 13,34% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. A l'issue des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 9,29% à Nordhouse. Mais on peut en revanche remonter ce résultat à 16% pour la gauche pour ce premier round dans la commune, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de l'insoumise Manon Aubry (3,74%), de l'EELV Marie Toussaint (3,87%) ou encore de Léon Deffontaine (1,03%).

18:42 - 9 points gagnés en 5 ans par le Rassemblement national à Nordhouse Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 9 points à Nordhouse entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera à près de 34% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à 40,65% à Nordhouse début juin Ce qu'ont dit les dernières élections il y a quelques semaines résonne sans doute encore plus fort dans les esprits. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, dirigée par Jordan Bardella, a fini première des élections du Parlement européen à Nordhouse. Ladite liste a cumulé 40,65% des suffrages, devant Valérie Hayer à 19,48% et Raphaël Glucksmann à 9,29%.

14:32 - 36,02% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Nordhouse L'inclinaison des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans le verdict de la présidentielle. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Nordhouse lors du premier tour de la présidentielle avec 36,02%, arrivant devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 29,81%. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 9,82% et 7,47% des suffrages. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 44,08% contre 55,92%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au bloc présidentiel il y a deux ans Le résultat du scrutin législatif le plus récent peut sembler un enseignement précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Aux législatives en 2022 à Nordhouse, le RN arrivait à la deuxième place, 26,39% des électeurs ayant voté pour son binôme, contre 34,93% pour Charles Sitzenstuhl (Ensemble !) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme La République en Marche (56,24%). Charles Sitzenstuhl s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Nordhouse : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la ville de Nordhouse, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des législatives. Avec un taux de chômage de 4,79% et une densité de population de 157 hab/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (89,02%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 681 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (7,39%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,69%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Nordhouse mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,65% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Participation à Nordhouse : que retenir des précédentes élections ? L'étude des résultats des scrutins électoraux passés est l'occasion de comprendre le vote des électeurs de cette localité. Début juin, à l'occasion des élections européennes, 57,01% des personnes habilitées à voter à Nordhouse avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 50,38% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 46,84% au premier tour. Au second tour, 46,15% des votants se sont déplacés. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 83,62% dans la localité. Le taux de participation était de 84,38% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 232 personnes.