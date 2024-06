Résultat des législatives à Norrent-Fontes : l'élection 2024 en direct

11:02 - Norrent-Fontes : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Comment les habitants de Norrent-Fontes peuvent-ils peser sur les résultats des législatives ? Avec 44,1% de population active et une densité de population de 256 hab/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 11,18% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants quant aux mesures sur le travail. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (82,43%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 610 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (11,79%) met en lumière des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,96%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Norrent-Fontes mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,2% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.