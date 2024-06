En direct

19:48 - Le Front populaire va-t-il tirer parti du vote Nupes à Noyal-Muzillac ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui manque encore d'une figure tutélaire, a des chances d'en rassembler une part. La liste PS-Place publique dirigée par Raphaël Glucksmann avait atteint 14,5% à Noyal-Muzillac pour ces élections continentales. Reste que dans la cité, il faudra aussi compter sur les 5,19% de Manon Aubry (LFI), les 5,19% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,22% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit une somme tournant autour des 27% sur place. A l'issue du premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 22,81% des votes dans la commune.

18:42 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national lors des législatives à Noyal-Muzillac ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN se montre déjà forte à Noyal-Muzillac entre le score de Jordan Bardella en 2019 (23,1%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (29,72%), de l'ordre de 6 points. Mais l'ascension devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les sondages offrant plutôt au RN un score de 30 à 35% en France, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 26% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Noyal-Muzillac début juin Les résultats de ce dimanche 30 juin pourraient encore plus s'approcher de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 29,72% des suffrages sont en effet tombés vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Noyal-Muzillac, contre Valérie Hayer à 17,91% et Raphaël Glucksmann à 14,5%. Le mouvement eurosceptique s'est affiché en tête avec 332 votants de Noyal-Muzillac.

14:32 - Noyal-Muzillac avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 L'élection présidentielle est sans doute la référence pour jauger une préférence politique locale. Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 23,99% contre 35,08% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle finissaient au pied de ce podium avec respectivement 14,48% et 4,66% des voix. Et la cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 37,43% contre 62,57%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant au premier tour Regarder dans le rétro pour analyser le plus récent scrutin législatif semble parfaitement sensé au moment du rendez-vous politique du jour. Avec 18,66% à Noyal-Muzillac, le Rassemblement national avait été devancé par les 32,61% du binôme LREM au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire, la 1ère circonscription du Morbihan. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! (52,73% contre 47,27% pour le RN). Anne Le Hénanff remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Noyal-Muzillac Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Noyal-Muzillac comme partout ailleurs. Avec ses 2 516 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. L'existence de 118 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 17,54% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 32,1% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, dont 47,89% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,3%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 188 euros/an. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Noyal-Muzillac contribue à construire l'avenir de la France.

09:32 - Taux de participation aux élections législatives à Noyal-Muzillac : ce qu'il faut retenir Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des derniers scrutins électoraux. Au moment des élections européennes du mois de juin 2024, le taux d'abstention représentait 45,89% des inscrits sur les listes électorales de Noyal-Muzillac. Le taux d'abstention était de 44,78% en 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,8% au premier tour. Au deuxième tour, 49,05% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle atteignait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour.