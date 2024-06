Résultat des législatives à Obenheim : l'élection 2024 en direct

Le verdict du scrutin législatif le plus récent peut sembler un indicateur précieux au moment des élections qui se jouent. Il y a deux ans, lors des législatives à Obenheim, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 25,59% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 34,06% pour Charles Sitzenstuhl (LREM) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme LREM (60,76%). Charles Sitzenstuhl s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Obenheim et législatives : démographie, économie et choix électoraux

Quel portrait faire d'Obenheim, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 358 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 94 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 794 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (13,04%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 40,41% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 41,74% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 199,25 €, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. À Obenheim, les intérêts locaux, tels que le travail, l'instruction et l'inflation, se mêlent aux objectifs français.