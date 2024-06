Résultat des législatives à Ogeu-les-Bains : l'élection 2024 en direct

Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste de la France. Le RN ne convainquait pas à Ogeu-les-Bains il y a deux ans, lors des législatives, avec 17,69% au premier tour, contre 33,67% pour Inaki Echaniz (LFI-PS-PC-EELV), Ogeu-les-Bains étant partie intégrante de la 4ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Il ne fera pas mieux au second tour, le parti voyant encore le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale finir gagnant.

11:02 - Dynamique électorale à Ogeu-les-Bains : une analyse socio-démographique

Comment la population d'Ogeu-les-Bains peut-elle affecter les résultats des élections législatives ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la localité, avec près de 30% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,43%. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (79,39%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 607 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,96%) met en lumière des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,71%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Ogeu-les-Bains mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,99% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.