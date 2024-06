Résultat des législatives à Oloron-Sainte-Marie : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières élections à Oloron-Sainte-Marie convoité La Nupes ayant explosé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien va en glaner le Front populaire ? Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Oloron-Sainte-Marie, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 37,5% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (24,28% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,95% pour Yannick Jadot, 4,91% pour Fabien Roussel et 3,76% pour Anne Hidalgo). Lors des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 19,9% à Oloron-Sainte-Marie. Mais ce sont 36% que peut en revanche attendre la gauche cette fois, la part de voix du leader Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (7,33%), de l'écologiste Marie Toussaint (5,71%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (5,12%).

18:42 - En 5 ans, le RN a grappillé 8 points à Oloron-Sainte-Marie Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été glanés par le RN sur place entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Il n'est pas impossible que le RN puisse atteindre voire dépasser les 20% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à Oloron-Sainte-Marie début juin ? Les résultats de ce 30 juin pourraient plutôt se rapprocher du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, qui avait comme guide Jordan Bardella, a terminé en tête des élections européennes à Oloron-Sainte-Marie. Le bulletin a glané 25,95% des suffrages, face à Raphaël Glucksmann à 19,9% et Valérie Hayer à 11,02%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon au-dessus de Macron et Le Pen à Oloron-Sainte-Marie lors de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans le verdict de l'élection du président de la République. Oloron-Sainte-Marie avait opté pour Marine Le Pen à 15,72% lors du premier tour de l'élection du président de la République. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient surclassé cette fois la candidate de l'extrême droite avec respectivement 24,28% et 21,39% des suffrages. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 59,98% devant Marine Le Pen (40,02%).

12:32 - Inaki Echaniz (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en pôle position lors des dernières législatives à Oloron-Sainte-Marie En 2022, aux législatives, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville d'Oloron-Sainte-Marie, cumulant 12,71% des suffrages sur place, contre 37,50% pour Inaki Echaniz (LFI-PS-PC-EELV). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette Nouvelle union populaire écologique et sociale (60,18% contre 39,82% pour le RN). Inaki Echaniz conservait donc son avance sur place.

11:02 - Analyse démographique des élections législatives à Oloron-Sainte-Marie A mi-chemin des législatives, Oloron-Sainte-Marie regorge de diversité et d'activités. Avec ses 10 616 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 972 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (69,12%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Oloron-Sainte-Marie incarne une communauté diversifiée, avec ses 548 résidents étrangers, soit 5,14% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 383 euros par an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,63%, annonçant une situation économique tendue. Oloron-Sainte-Marie incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en mouvement.

09:32 - Quelles prévisions pour l'abstention aux législatives à Oloron-Sainte-Marie ? Le taux d'abstention constituera à n'en pas douter un critère déterminant du scrutin législatif 2024 à Oloron-Sainte-Marie. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 7 876 personnes en âge de voter dans la ville, 23,54% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 28,16% au deuxième tour. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 48,09% au premier tour et seulement 47,96% au second tour. Les efforts pour faire "barrage" à l'extrême-droite pourraient entre autres ramener les électeurs d'Oloron-Sainte-Marie dans les isoloirs.