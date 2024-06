Résultat des législatives à Ortaffa : l'élection 2024 en direct

Le résultat du plus récent scrutin législatif apparaît comme un précédent précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le RN réalisait un très bon départ à Ortaffa lors des élections du Parlement en 2022. Dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription des Pyrénées-Orientales, c'est Michèle Martinez qui démarrait en pôle position au premier tour avec 38,66%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 60,47%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 39,53%.

11:02 - Ortaffa : élections législatives et dynamiques démographiques

Dans la commune d'Ortaffa, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 161 hab/km² et 43,44% de population active, ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le taux de chômage à 13,37% peut agir sur les attentes des habitants en matière de mesures sur le travail. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (21,39%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 578 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,08%) met en évidence des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (12,62%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Ortaffa mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 25,41% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.