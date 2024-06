En direct

19:39 - Sur qui vont se transférer les électeurs de la Nupes à Ouges ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les esprits lors des dernières élections législatives, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle coalition qui s'avance cette fois. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche dans les urnes. Au moment des européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 11,64% à Ouges. Mais ce sont 20% que peut en revanche attendre la gauche, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (6,89%), de Marie Toussaint (2,85%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,43%). A l'issue du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 16,76% des suffrages dans la localité.

18:42 - Le RN au sommet à Ouges pour les législatives Difficile de mettre en perspective toutes ces données. Mais quelques grandes lignes se distinguent… La progression du RN se montre déjà forte à Ouges entre le score de Jordan Bardella en 2019 (29,52%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (35,15%), de l'ordre de 6 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les études sondagières offrant plutôt au RN une progression de 15 points comparé à 2022 en France, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 37% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Début juin, la piqure de rappel de Bardella à Ouges Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus évident encore, au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est évocateur. Dans le détail, 148 votants d'Ouges se sont en effet tournés vers la liste du Rassemblement national il y a trois semaines, aux européennes. La liste Bardella attirait ainsi 35,15% des voix devant Valérie Hayer à 19% et Raphaël Glucksmann à 11,64%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Ouges au premier tour de la dernière présidentielle Le choix de celui qui va présider la France est incontestablement la principale clé pour estimer une préférence politique locale. Il faut noter que le RN avait fait au premier tour un résultat plus élevé aux législatives à Ouges que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême. Elle avait engrangé 28,94% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités respectivement de 28,42% et 16,46%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 46,22% contre 53,78%).

12:32 - Quel verdict pour le Rassemblement national ce dimanche à Ouges ? Il y a deux ans pour les législatives, le Rassemblement national arrivait en première position à Ouges. On retrouvait en effet Dominique-Alexandre Bourgois devant ses concurrents au premier tour, avec 29,48% dans la ville, qui faisait partie de la 3ème circonscription de la Côte-d'Or. La victoire finale était ensuite promise en revanche à Fadila Khattabi (Ensemble ! - Majorité présidentielle) chez les électeurs avec 59,30%.

11:02 - Dynamique électorale à Ouges : une analyse socio-démographique Quel portrait faire d'Ouges, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 604 habitants répartis dans 420 logements, cette ville présente une densité de 110 habitants par km². Avec 90 entreprises, Ouges se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 58% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 5,26% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 33,96% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 53,44% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 377,85 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Ouges, où les moins de 30 ans correspondent à 58% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Les législatives démarrent à Ouges : quel sera le taux d'abstention ? Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette localité lors des consultations politiques précédentes ? Début juin, durant les européennes, 37,1% des inscrits sur les listes électorales d'Ouges (Côte-d'Or) avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 42,61% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 48,77% au premier tour et seulement 52,46% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Ouges ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18% à 12 h et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.