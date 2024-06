En direct

19:51 - La gauche avec le RN et Ensemble à égalité à Ouistreham pour ces élections législatives 2024 ? La Nupes, qui n'a pas survécu, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers le Front populaire lors de ces nouvelles élections ? La réserve de voix semble conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Ouistreham, le binôme Nupes avait en effet glané 26,4% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 17,41% à Ouistreham le 9 juin. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry (5,16%), ainsi que de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (5,08%) et enfin de Léon Deffontaine (2,25%) le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 29% sur place.

18:42 - Un RN victorieux à Ouistreham à 20 jours des législatives Alors que tirer de cet ensemble hétéroclite de données ? Si on tient compte de la progression du RN vue des dernières élections à l'échelle nationale, soit huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du RN devrait se situer à près de 20% à Ouistreham. Un calcul qui semble logique compte tenu des points également gagnés par le mouvement dans la zone en 5 ans, correspondant en effet à 7 points de parts de voix.

15:31 - Ouistreham dans la moyenne nationale concernant le RN aux européennes Un autre scrutin bien plus proche est venu bousculer l'équilibre établi il y a deux ans. Le score de la liste Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Ouistreham, à 27,93%, soit 1266 voix dans la ville. L'extrême droite a alors devancé Valérie Hayer à 21,8% et Raphaël Glucksmann à 17,41%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Ouistreham lors de l'élection présidentielle L'inclinaison des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans le résultat de l'élection suprême. Ouistreham avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 21,63%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, conforté par 33,04% des suffrages. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 17,69% et 7,46% des suffrages. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 35,83% contre 64,17%.

12:32 - Quel score à Ouistreham pour la majorité aux élections législatives ? Le score obtenu par le RN sera scruté à la loupe pour cette législative, à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Avec 15,85% à Ouistreham, le Rassemblement national était devancé par les 38,53% du binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés LREM (58,52% contre 41,48% pour le RN). Christophe Blanchet conservait donc son avance sur place.

11:02 - Ouistreham : démographie et socio-économie impactent les législatives Les facteurs démographiques et socio-économiques d'Ouistreham révèlent des tendances évidentes susceptibles de peser sur les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 922 habitants par km² et 37,5% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 12,86% pourrait agir sur les attentes des habitants quant aux directives sur l'emploi. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (59,97%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 4 359 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,47%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,74%) indique des défis de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 25,32%, comme à Ouistreham, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.

09:32 - Les législatives commencent à Ouistreham : la participation en question Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin 2024, lors des législatives à Ouistreham (14150) ? Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,06% au premier tour. Au deuxième tour, 49,39% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Ouistreham ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52% au premier tour et 54% au second tour, presque un record pour des législatives. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 25,29% dans la ville. L'abstention était de 24,68% au premier tour.