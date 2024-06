Résultat des législatives à Outarville : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - En 2022, qui aurait été déclaré président selon les élections d'Outarville ? L'élection suprême avait donné un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La figure du RN prenait une avance notable avec 39,94% au 1er tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 24,05% et 13,46% des voix. La quatrième place était pour Valérie Pécresse, avec 6,66% des voix. Au second tour, Marine Le Pen avait aussi battu Macron avec 56,79% contre 43,21%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Outarville Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera scruté à la loupe pour cette législative 2024, à l'échelle locale. Il y a deux ans, lors des législatives à Outarville, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 29,23% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 31,28% pour Maxime Buizard (Les Républicains) au premier tour. Au tour suivant, il triomphait pourtant avec 53,3% des votes, devant les candidats La République en Marche (46,70%). C'est ainsi Valentin Manent chez les lepénistes qui arrivait premier au finish.

11:02 - Le poids démographique et économique d'Outarville aux élections législatives Les données démographiques et socio-économiques d'Outarville mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient influencer le résultat des élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans le village, avec près de 28% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 9,4%. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (79,71%) met en relief l'importance des questions concernant l'habitat et l'urbanisation. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (21,38%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 398 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,87%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,32%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Outarville mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 14,34% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas d'Outarville Le taux d'abstention constituera incontestablement l'un des critères importants du scrutin législatif à Outarville (45480). Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 57,52% au premier tour. Au second tour, 57,2% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Outarville ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 28,53% des électeurs dans la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 26,62% au second tour.