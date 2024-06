Résultat des législatives à Oyonnax : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Sur quel candidat vont se porter les voix de la Nupes à Oyonnax ? Une autre interrogation qui enveloppe ces législatives sera celle du poids de la gauche après la construction du Front populaire. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Oyonnax, le binôme Nupes avait en effet cumulé 21,77% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 7,35% à Oyonnax pour les élections continentales. Mais ce sont 28% que peut en revanche entrevoir la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de l'insoumise Manon Aubry (17,47%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,2%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,85%).

18:42 - L'évolution éclair de l'extrême droite à Oyonnax en 5 ans Difficile d'y voir clair dans cette masse de données. Mais des indices émergent… L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 11 points à Oyonnax entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera à près de 20% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Oyonnax le 9 juin dernier ? Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Le résultat de la liste RN, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Oyonnax, avec 36,05%, soit 1599 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste doublait alors Manon Aubry à 17,47% et Valérie Hayer à 12,15%.

14:32 - À Oyonnax, le résultat de la présidentielle toujours dans les mémoires Les habitants d'Oyonnax avaient voté pour Marine Le Pen à 22,03% lors du premier tour de l'élection du président de la République. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient dépassé cette fois la représentante de l'extrême droite avec respectivement 28,66% et 22,61% des suffrages. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 59,69% devant Marine Le Pen (40,31%).

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Oyonnax Analyser le dernier scrutin législatif peut sembler une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Même si cette observation ne prédit pas le futur… Avec 12,5% à Oyonnax, le RN avait été distancé par les 31,94% du binôme Divers droite au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire, la 5ème circonscription de l'Ain. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette Divers droite (57,43% contre 42,57% pour le RN). Damien Abad conservait donc son avance sur place.

11:02 - Le poids démographique et économique d'Oyonnax aux législatives A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Oyonnax regorge de diversité et d'activités. Avec ses 22 277 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 676 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (67,28%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les 6 259 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2018,27 euros/mois, la commune dévoile un taux de chômage de 16,3%, annonçant une situation économique mitigée. À Oyonnax, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir partagé et florissant.

09:32 - L'abstention aux législatives à Oyonnax (01100) Le niveau de participation constituera immanquablement l'un des facteurs décisifs de ce scrutin législatif à Oyonnax (01100). Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 64,14% au premier tour et seulement 67,59% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Oyonnax ? Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 40,2% des votants de la commune, à comparer avec une abstention de 36,29% au premier tour. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cet état de fait peut-il évoluer pour les législatives ?