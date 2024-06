En direct

19:49 - Quel candidat vont choisir les supporters de l'ancienne Nupes à Péaule ? L'union de la gauche aux dernières législatives ayant explosé, que feront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, quelle proportion va se rassembler autour le Front populaire ? Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste Glucksmann s'est élevée à 12,75% à Péaule. Un chiffre qui devrait croître ce 30 juin, puisque l'union ripolinée s'élève virtuellement à 25% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Pour le premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 19,7% des bulletins dans la localité.

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 8 points à Péaule Alors que déduire de cet ensemble de chiffres ? Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été gagnés par le RN sur place entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 26% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 31,61% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Péaule début juin Une autre élection a eu lieu bien plus récemment encore qu'il est bon d'étudier avec attention. D'autant que l'événement, majeur, est à l'origine de l'élection qui nous occupe maintenant. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'est arrogée les élections du Parlement européen à Péaule. Ladite liste a séduit 31,61% des votes, soit 305 voix dans la ville, face à Valérie Hayer à 18,45% et Raphaël Glucksmann à 12,75%.

14:32 - Péaule avait voté Macron lors de la dernière présidentielle La présidentielle est sans doute la référence pour estimer une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Péaule lors du premier tour de la présidentielle avec 35,89%, battant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 24,94%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 14,11% et 5,02% des suffrages. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 39,81% contre 60,19%.

12:32 - Paul Molac (Régionaliste) en tête lors des législatives il y a deux ans à Péaule Le résultat du plus récent scrutin législatif peut sembler un précédent précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le RN ne convainquait pas à Péaule en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,69% au premier tour, contre 27,88% pour Paul Molac (Régionaliste), Péaule votant pour la 4ème circonscription du Morbihan. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Régionaliste avec 32,86% contre 67,14% pour les vainqueurs. Paul Molac remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Les défis socio-économiques de Péaule et leurs implications électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Péaule comme partout en France. Avec ses 2 782 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 159 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (28,5%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, dont 39,55% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 53,1% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 843,73 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Péaule participe à l'histoire de la France.

09:32 - Participation aux dernières législatives à Péaule : un aperçu détaillé Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives à Péaule (56130) ? Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 44,46% au premier tour et seulement 38,85% au second tour. Pour comparer, à l'échelle de la France, la participation aux élections législatives 2022 représentait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour, moins qu'en 2017. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 2 265 personnes en âge de voter dans la commune, 75,63% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 75,55% au deuxième tour, soit 1 712 personnes.