19:47 - Que vont décider les électeurs de la gauche à Pénestin ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui se présente pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les isoloirs. La manne semble conséquente. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Pénestin, le binôme Nupes avait en effet obtenu 18,09% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Aux élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 14,45% à Pénestin. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit une somme de 24% sur place.

18:42 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Pénestin avant les législatives ? Que peut-on retenir de cette combinaison de statistiques ? Si on extrapole la progression du RN qui ressort des dernières élections au niveau national, soit environ huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du Rassemblement national devrait s'élever à environ 27% à Pénestin. Un chiffre qui paraît logique compte tenu des suffrages également gagnés par les lepénistes dans la ville en 5 ans, correspondant en effet à 5 points de parts de voix.

15:31 - Une performance du Rassemblement national dans la moyenne à Pénestin le 9 juin Revenir sur le séisme du 9 juin apparaît aussi comme évident au moment du scrutin de ces législatives. Le résultat de la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Pénestin, avec 27,98%, soit 397 voix. L'extrême droite devançait alors Valérie Hayer à 20,51% et Raphaël Glucksmann à 14,45%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Pénestin lors de l'élection présidentielle Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 20,03% contre 36,54% pour Emmanuel Macron. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 15,19% et 7,21% des suffrages. Et Marine Le Pen s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 35,8% contre 64,2%.

12:32 - Une majorité encore favorite ce soir ? Analyser le scrutin législatif le plus récent fait sens au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives à Pénestin, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 19,5% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 31,50% pour Rozenn Guegan (LREM) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant cette fois la victoire au binôme Régionaliste (55,05%). C'est donc Paul Molac (Régionaliste) qui coiffait tout le monde au poteau.

11:02 - Les données démographiques de Pénestin révèlent les tendances électorales Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Pénestin, les citoyens se réunissent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 8,6% d'agriculteurs pour 2 028 habitants, cette ville est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 200 entreprises, Pénestin permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 9,24% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 52,74% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en matière d'instruction et de santé. Les habitants, dont 56,29% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2239,77 euros/mois, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 16,48%, révélant une situation économique fragile. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Pénestin affirme l'attachement des habitants aux valeurs de l'Hexagone.

09:32 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Pénestin À Pénestin, l'une des clés du scrutin législatif 2024 sera l'étendue de la participation. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 60,32% au premier tour et seulement 56,31% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Pénestin ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle atteignait 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 2 279 personnes en âge de voter au sein de la ville, 81,31% avaient participé au vote, contre un taux de participation de 79,9% au second tour, ce qui représentait 1 821 personnes.