En direct

19:50 - Un potentiel de 20% à 26% pour la gauche à Phalempin La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, pourrait en attirer une portion. Raphaël Glucksmann avait cumulé 13,08% à Phalempin le 9 juin. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry (5,45%), l'EELV Marie Toussaint (6,03%) ou encore ceux de Léon Deffontaine (2,26%) le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant autour des 26% sur place. La manne s'avère conséquente : lors du premier tour des législatives en 2022, à Phalempin, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 20,37% des votes dans la commune. Une somme à comparer enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - La fulgurante évolution du Rassemblement national à Phalempin Que déduire de cet ensemble de chiffres ? La progression du RN, qui se monte déjà à 9 points à Phalempin entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet être monté plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection simple, on peut imaginer que le RN sera à près de 26% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un score du Rassemblement national dans la moyenne à Phalempin début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus évident encore, au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le résultat des élections il y a quelques jours est révélateur. Dans le détail, 668 habitants de Phalempin passés par les urnes ont en effet été séduits par le RN il y a trois semaines, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, séduisait ainsi 29,62% des voix contre Valérie Hayer à 19,42% et Raphaël Glucksmann à 13,08%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Phalempin au premier tour de la présidentielle 2022 Le choix de celui qui va présider la France est certainement la meilleure loupe pour tenter de dégager une préférence politique locale. Phalempin avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 21,68%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, bénéficiant de 36,05% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 16,99% et 6,05% des suffrages. Et Marine Le Pen s'inclinait face à son rival au second tour, avec 36,32% contre 63,68%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le clan macroniste il y a deux ans Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera regardé selon le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Phalempin en 2022, lors des élections des députés, avec 18,28% au premier tour, contre 30,86% pour Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble !), Phalempin étant partie intégrante de la 6ème circonscription du Nord. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés La République en Marche (62,28% contre 37,72% pour le RN). Charlotte Parmentier-Lecocq remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Phalempin À Phalempin, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influer sur les élections législatives. Avec un pourcentage de 32% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 6,29%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (73,38%) souligne l'importance des enjeux liés à l'habitat et à l'urbanisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (87,42%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 2 140 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,80%) met en évidence des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (5,72%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (40,17%), témoigne d'une population instruite à Phalempin, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

09:32 - Phalempin : retour sur l'abstention aux dernières législatives Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin, lors du premier tour des élections législatives à Phalempin (59133) ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 20,18% des inscrits sur les listes électorales de la localité. Le taux d'abstention était de 20,05% au premier tour. En comparaison, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 44,5% au premier tour. Au deuxième tour, 48,33% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Phalempin ? La perte de pouvoir d'achat serait susceptible de augmenter l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Phalempin.