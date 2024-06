Résultat des législatives à Plaisance-du-Touch : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La gauche avec le RN et Ensemble en duel à Plaisance-du-Touch pour ces élections législatives 2024 ? L'union de la gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, qu'adviendra-t-il de électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, quelle part se tournera vers le Nouveau Front populaire ? Au moment des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 20,31% à Plaisance-du-Touch. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche ce 30 juin, puisque l'union ripolinée peut virtuellement se situer à 38% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Plaisance-du-Touch, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 29,42% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter enfin avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - L'époustouflante progression de l'extrême droite à Plaisance-du-Touch en 5 ans Que tirer de cette masse de chiffres ? L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 9 points à Plaisance-du-Touch entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet être monté plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection simple, on peut imaginer que le RN sera à près de 23% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du RN à Plaisance-du-Touch au début du mois Le panorama établi à l'issue des élections bien plus récemment encore est incontournable. Regarder juste derrière nous semble donc également sensé au moment de se préparer au scrutin de ces législatives. Si on se penche sur le détail, 2091 électeurs de Plaisance-du-Touch ont en effet préféré le parti lepéniste il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, a cumulé ainsi 25,2% des voix devant Raphaël Glucksmann à 20,31% et Valérie Hayer à 15,2%.

14:32 - 29,93% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Plaisance-du-Touch Avec 17,78%, c'est un trop petit score qu'avait fait Marine Le Pen à Plaisance-du-Touch au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. La cheffe de file du RN était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 29,93% et 23,78% des voix. C'est finalement le président sortant qui remportera l'adhésion des électeurs avec 67,7% contre 32,3% pour Le Pen au second round dans la localité.

12:32 - Quel verdict pour Ensemble ce dimanche à Plaisance-du-Touch ? En 2022, aux législatives, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Plaisance-du-Touch, grattant 15,71% des voix sur place, contre 31,35% pour Monique Iborra (La République en Marche). Plaisance-du-Touch choisira d'ailleurs Monique Iborra au second tour, finalement en tête localement avec 50,78%.

11:02 - Plaisance-du-Touch : démographie et socio-économie impactent les législatives Quel impact aura la population de Plaisance-du-Touch sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 674 habitants/km² et 47,3% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 8,68% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux directives sur le travail. Le taux important de cadres, représentant 28,68%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,20%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,86%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (42,03%), témoigne d'une population instruite à Plaisance-du-Touch, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

09:32 - Plaisance-du-Touch : quel était le taux d'abstention aux précédentes élections législatives ? Au cours des précédents rendez-vous électoraux, les 20 320 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Durant les dernières européennes, 57,86% des inscrits sur les listes électorales de Plaisance-du-Touch avaient pris part au vote, contre une participation de 55,44% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 52,77% au premier tour et seulement 50,09% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Plaisance-du-Touch ? En proportion, à l'échelle de la France, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, c'était presque un record.