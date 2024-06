En direct

19:51 - Un résultat aux législatives entre 12% et 24% à Ploërmel pour le Nouveau Front populaire ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des dernières élections législatives, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui a émergé en 2024. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. Raphaël Glucksmann avait atteint 14,83% à Ploërmel début juin. Mais ce sont 24% que peut en revanche viser la gauche, la part de voix du chef de file Place Publique étant à additionner avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (4,22%), de l'écologiste Marie Toussaint (5,71%) et enfin de Léon Deffontaine (1,95%). La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Ploërmel, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 12,36% des votes dans la commune. Une performance à comparer enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - La forte progression de l'extrême droite à Ploërmel Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors que sur la France entière, les résultats de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 31% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale semble plus puissante encore. Le parti a en effet déjà progressé de 11 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN termine à environ 20% voire plus à Ploërmel ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 30,57% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Ploërmel début juin Le résultat de ces législatives fera probablement écho au séisme survenu le 9 juin dernier. Dans le détail, 1210 électeurs de Ploërmel ont en effet été séduits par la liste RN il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella a convaincu 30,57% des suffrages contre Valérie Hayer à 19,96% et Raphaël Glucksmann à 14,83%.

14:32 - Ploërmel avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 L'élection suprême est incontestablement la principale clé pour tenter de dégager une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Ploërmel lors du premier tour de la présidentielle avec 37,02%, devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 22,69%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 14,07% et 6,64% des voix. Et la candidate du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 37,2% contre 62,8%.

12:32 - Quel équilibre lors des législatives 2022 à Ploërmel ? Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella lors des législatives2024 sera très observé. Le RN n'a pas convaincu à Ploërmel en 2022, lors des élections des députés, avec 13,32% au premier tour, contre 49,67% pour Paul Molac (Régionaliste), Ploërmel votant pour la 4ème circonscription du Morbihan. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés Régionaliste (74,75% contre 25,25% pour le RN). Paul Molac remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Ploërmel : élections législatives et dynamiques démographiques A la mi-journée des législatives, Ploërmel foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 9 879 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 843 entreprises témoignent d'une économie favorable. Dans la ville, 16,44% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 28,25% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Avec 241 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 3,11%, Ploërmel se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Malgré un taux de chômage de 10,97%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 27 620 € par an, jouissant d'une certaine prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Ploërmel montre l'attachement des habitants aux idées de la France.

09:32 - Analyse de l'abstention aux dernières législatives à Ploërmel Le niveau de participation sera l'un des critères principaux du scrutin législatif à Ploërmel (56800). Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 46,58% au premier tour. Au second tour, 49,4% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle atteignait 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, 21,8% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 20,66% au second tour.