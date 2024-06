Résultat des législatives à Pluherlin : l'élection 2024 en direct

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Pluherlin lors du premier tour de la présidentielle avec 32,58%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 22,23%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 19,77% et 4,41% des voix. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 40,53% contre 59,47%.

11:02 - Pluherlin : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Pluherlin comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 518 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 84 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 30% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 8,22% de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 44,5% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 41,15% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 137,09 euros, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. À Pluherlin, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'enseignement et l'immigration, rejoignent celles de l'Hexagone.