En direct

19:47 - Un électorat de gauche à environ 17% à Pouxeux pour ces législatives Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des dernières élections législatives, mais a explosé en vol désormais, c'est le Nouveau Front populaire qui a émergé cette fois. Ce qui rend très incertain le vote de gauche dans les urnes. Raphaël Glucksmann avait obtenu 8,87% à Pouxeux début juin. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste insoumise de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 17% sur place. Lors du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé aussi 17,3% des suffrages dans la localité.

18:42 - En cinq ans, le RN a grappillé 13 points à Pouxeux Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du RN ont grimpé à plus de 30% des voix au scrutin européen de 2024, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale semble décuplée. Le parti a en effet déjà avancé de 13 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN dépassera les 36% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage du RN à Pouxeux le 9 juin dernier Une élection très récente a détruit l'équilibre certes fragile trouvé en 2022. Le résultat de la liste RN, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Pouxeux, à 49,14%, soit 371 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste a alors doublé Valérie Hayer à 9,93% et Raphaël Glucksmann à 8,87%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Pouxeux au premier tour de la dernière présidentielle Le scrutin présidentiel est sans doute la référence pour tenter de dégager une tendance politique locale. La présidentielle s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Marine Le Pen s'imposait avec 36,74% au premier round. En 2e et 3e places, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 23,39% et 14,87% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec 5,82% des voix pour sa part. La candidate du RN s'imposait enfin au second round dans la commune avec 58,11%, devant Emmanuel Macron à 41,89%.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un repère pour les législatives 2024 à Pouxeux ? Le score obtenu par la formation de Jordan Bardella ce soir sera un enseignement majeur pour cette élection 2024 localement. Aux législatives en 2022 à Pouxeux, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 28,05% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 37,35% pour Christophe Naegelen (Divers droite) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Divers droite avec 63,84%. Christophe Naegelen remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Démographie et politique à Pouxeux, un lien étroit Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Pouxeux, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Dotée de 993 logements pour 1 959 habitants, la densité de la commune est de 138 habitants par km². L'existence de 112 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (80,97%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 39,48% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 36,75% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 636,47 €, accable une ville qui vise plus de prospérité. Finalement, à Pouxeux, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs français.

09:32 - Pouxeux : la mobilisation des citoyens aux législatives Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il faut étudier les résultats des consultations politiques passées. Début juin, au moment des européennes, le taux de participation représentait 50,87% des électeurs de Pouxeux (Vosges), à comparer avec un taux de participation de 50,5% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,06% au premier tour et seulement 44,08% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Pouxeux ? A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 76,69% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 76,36% au premier tour, c'est-à-dire 1 150 personnes.