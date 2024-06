Résultat des législatives à Prats-de-Mollo-la-Preste : l'élection 2024 en direct

Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation politique de Jordan Bardella au premier tour sera l'observation majeure pour ces élections 2024 au niveau local, comme dans le reste de la France. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune de Prats-de-Mollo-la-Preste, cumulant 19,37% des suffrages sur place, contre 27,03% pour Jérôme Pous (LFI-PS-PC-EELV). Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la victoire locale aux concurrents estampillés Ensemble ! Avec 46,63% contre 53,37% pour les vainqueurs. C'est en revanche Sébastien Cazenove (Ensemble !) qui l'emportait cette fois.

11:02 - Prats-de-Mollo-la-Preste : démographie, élections et stratégies politiques

Quelle influence la population de Prats-de-Mollo-la-Preste exerce-t-elle sur le résultat des élections législatives ? Dans la localité, 11,6% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 13,94% sont des personnes âgées. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Avec ses 10,89% d'agriculteurs pour 1 134 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 17,06% et d'une population étrangère de 14,11% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Un taux de résidences secondaires de 60,13%, comme à Prats-de-Mollo-la-Preste, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.