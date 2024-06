En direct

19:50 - À Puygouzon, quels reports de voix à gauche ce soir ? La coalition de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, que choisiront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 18,97% des suffrages dans la commune. La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment glané 17,3% à Puygouzon début juin. Mais ce sont 26% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (4,15%), de l'EELV Marie Toussaint (3,82%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,78%).

18:42 - Le Rassemblement national a nettement gagné du terrain à Puygouzon Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 10 points à Puygouzon entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera pas loin des 30% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à son niveau national à Puygouzon au début du mois Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Le résultat de la liste RN, emmenée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Puygouzon, avec 31,28%. L'extrême droite devançait alors Raphaël Glucksmann à 17,3% et Valérie Hayer à 16,65%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Puygouzon au premier tour de la dernière présidentielle L'élection du président de la République est sans doute la meilleure loupe pour évaluer une tendance politique locale. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Puygouzon avec 22,12% contre 31,53% pour Emmanuel Macron. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle, avec 16,47% et 6,34% des voix. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 39,52% contre 60,48%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce soir ? Le résultat du RN sera scruté à la loupe localement pour ces élections de l'Assemblée nationale. Lors des dernières législatives à Puygouzon, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 19,81% des votants étant convaincus par son binôme, contre 25,19% pour Muriel Roques-Etienne (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second tour, il s'imposait pourtant avec 55,44% des votes, devant les candidats LFI-PS-PC-EELV (44,56%). C'est donc Frédéric Cabrolier chez les lepénistes qui l'emportait.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Puygouzon : ce qu'il faut retenir La composition démographique et socio-économique de Puygouzon façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi le résultat des élections législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 26% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,32%. Un salaire moyen mensuel net de 2534,03 euros par mois souligne l'importance des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 1 709 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,70%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,24%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Puygouzon mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,25% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - C'est le moment de voter à Puygouzon pour les législatives Le niveau d'abstention sera l'un des facteurs importants de ce scrutin législatif à Puygouzon. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 44,76% au premier tour et seulement 48,55% au deuxième tour. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 19,5% au sein de la commune, contre un taux d'abstention de 17,88% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat serait de nature à faire augmenter la participation à Puygouzon.