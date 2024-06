En direct

19:51 - À Questembert, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à la loupe L'union de gauche aux dernières législatives étant terminée, que feront ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien seront séduits par le Nouveau Front populaire ? A l'issue du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 22,28% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment cumulé 16,88% à Questembert pour le tour unique des européennes. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche ce soir, puisque l'alliance relookée peut virtuellement se situer à 31% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Une évolution impressionnante du RN à Questembert en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'au niveau national, les scores du RN ont affiché plus de 30% des voix aux élections européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale apparaît plus forte encore. Le parti lepéniste a en effet déjà récupéré 8 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN soit à près de 21% voire plus à Questembert ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance de Bardella dans la moyenne à Questembert le 9 juin dernier Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste Rassemblement national présentée par Jordan Bardella qui s'est imposée aux élections européennes 2024 à Questembert, avec 27,15% des voix, soit 955 voix dans la ville, devant la liste portée par Valérie Hayer avec 17,31%, et Raphaël Glucksmann avec 16,88%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Questembert lors de la dernière présidentielle L'élection du chef de l'Etat est sans doute la meilleure loupe pour évaluer une tendance politique locale. Questembert avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 22,32%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, bénéficiant de 33,55% des voix. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec seulement 19,1% et 6,16% des suffrages. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 36,17% contre 63,83%.

12:32 - Comment s'étaient terminées les législatives en 2022 à Questembert ? Le résultat du plus récent scrutin législatif peut sembler un élément clé au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Lors des dernières législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Questembert, grattant 13,07% des suffrages sur place, contre 35,13% pour Paul Molac (Régionaliste). Le parti sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Élections législatives à Questembert : un éclairage démographique La structure démographique et socio-économique de Questembert détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi le résultat des élections législatives. Avec 42,11% de population active et une densité de population de 112 hab/km², ces données pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 11,59% peut agir sur les espérances des électeurs en matière de directives sur l'emploi. Un revenu moyen par foyer fiscal de 27 064 € par an montre l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 3 285 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,52%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,02%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Questembert mettent en relief une diversité de qualifications, avec 30,86% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Questembert Au fil des précédentes consultations politiques, les 8 287 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Début juin, lors des européennes, 55,57% des personnes habilitées à voter à Questembert avaient participé à l'élection, contre un taux de participation de 51,16% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 51,47% au premier tour. Au deuxième tour, 47,42% des votants ont exercé leur droit de vote. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle se chiffrait à 18% le midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.