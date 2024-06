Résultat des législatives à Quiers-sur-Bézonde : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - 31,65% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Quiers-sur-Bezonde C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Quiers-sur-Bezonde lors du premier tour de la présidentielle avec 31,65%, arrivant devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 31,65%. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 10,83% et 6,89% des suffrages. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 48,02% contre 51,98%.

12:32 - Le RN en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à Quiers-sur-Bezonde Le nombre d'électeurs en faveur de la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir sera un enjeu pour ces élections législatives localement. Les élections législatives avaient donné lieu à un très bon démarrage pour le RN à Quiers-sur-Bezonde. C'est en effet Valentin Manent qui arrivait en tête au premier tour avec 28,31% dans la commune, partie intégrante de la 5ème circonscription du Loiret. C'est finalement Anthony Brosse (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui s'imposait chez les électeurs de Quiers-sur-Bezonde au second tour, avec 52,90%.

11:02 - Élections législatives à Quiers-sur-Bezonde : un éclairage démographique Dans la commune de Quiers-sur-Bezonde, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des législatives ? Avec un taux de chômage de 11,17% et une densité de population de 69 hab par km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (22,3%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 500 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (8,38%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,86%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Quiers-sur-Bezonde mettent en relief une diversité de qualifications, avec 36,41% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - Les élections législatives à Quiers-sur-Bezonde sont lancées À Quiers-sur-Bezonde, le niveau d'abstention sera immanquablement un critère déterminant des élections législatives. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 18,26% des électeurs habilités dans la localité avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 18,33% au deuxième tour. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 44,75% au premier tour. Au deuxième tour, 44,42% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. La baisse du pouvoir d'achat, cumulée avec les préoccupations engendrées par la situation géopolitique actuelle, sont de nature à avoir un impact sur les décisions que prendront les électeurs de Quiers-sur-Bezonde.