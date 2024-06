En direct

19:51 - Le Front populaire, nouvelle voie pour la gauche lors de ces élections législatives 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient voté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui manque encore d'un chef, a des chances d'en attirer une portion. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Rabastens, le binôme Nupes avait en effet accumulé 41,69% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 41% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (33,43% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,21% pour Yannick Jadot, 1,85% pour Fabien Roussel et 1,66% pour Anne Hidalgo). La liste portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment terminé à 18,09% à Rabastens début juin. Reste que dans la commune, il faudra aussi tenir compte des 15,23% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 9,56% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,1% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit une somme de 44% cette fois.

18:42 - Jusqu'où peut aller le RN lors des législatives à Rabastens ? Que peut-on tirer de cette masse de statistiques ? La progression du RN est déjà puissante à Rabastens entre le score de Jordan Bardella en 2019 (19,19%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (23,9%), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les sondeurs offrant plutôt au RN une progression d'environ 15 points par rapport aux élections de 2022 en France, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à près de 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Une avance de Bardella à Rabastens début juin On ne peut négliger le scrutin qui s'est tenu il y a une poignée de semaines. Dans le détail, 670 votants de Rabastens ont en effet choisi la liste du RN il y a quelques jours, aux européennes. La liste, chapeautée par Jordan Bardella, cumulait 23,9% des suffrages devant Raphaël Glucksmann à 18,09% et Manon Aubry à 15,23%.

14:32 - 33,43% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle à Rabastens Le bord politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection de celui qui va présider la France. Marine Le Pen se trouvait largement distancée à Rabastens au 1er tour de la présidentielle 2022 tombant à 17,22% contre 22,7% pour Emmanuel Macron et 33,43% pour Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième tour de scrutin laissera sur le carreau Marine Le Pen, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 62,87% contre 37,13% pour Le Pen.

12:32 - À Rabastens, les résultats des dernières législatives toujours aussi valables aujourd'hui ? En 2022, aux législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Rabastens, grappillant 15,19% des votes sur place, contre 41,69% pour Karen Erodi (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Et le second tour sera à l'avenant avec encore Karen Erodi (Nupes) au sommet localement.

11:02 - Rabastens et législatives : démographie, économie et choix électoraux A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Rabastens regorge de diversité et d'activités. Avec ses 5 775 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 528 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 1 680 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (77,31%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. La présence de 164 résidents étrangers, soit 2,85% de la population, contribue à son ouverture au monde. Au sein de cette diversité sociale, 37,8% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1205,43 euros, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Rabastens, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'éducation et l'intégration, rejoignent celles de la France.

09:32 - C'est l'heure de voter à Rabastens : les législatives débutent Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des consultations démocratiques passées. Lors des dernières élections européennes, parmi les 4 739 inscrits sur les listes électorales à Rabastens, 39,52% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 39,71% pour le scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 41,26% au premier tour. Au second tour, 38,96% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Rabastens pour les législatives ? Pour rappel, à l'échelle de la France, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, plus qu'en 2017.