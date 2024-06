En direct

19:47 - Un résultat aux législatives entre 10% et 13% à Ramonchamp pour la nouvelle coalition de gauche ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant éclaté, que deviendront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? La réponse est complexe. A l'issue des européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 6,55% à Ramonchamp. Mais la gauche vise bien mieux à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'union relookée s'élève virtuellement à 13% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 10,35% des suffrages dans la commune. Une performance à mettre en perspective enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - 15 points arrachés en 5 ans par le Rassemblement national à Ramonchamp Que peut-on retenir de cette avalanche de statistiques ? La progression du RN, qui se monte déjà à 15 points à Ramonchamp entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera à près de 30% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Ramonchamp majoritairement pour Bardella le 9 juin Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment encore dont les résultats sont aussi à analyser avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un séisme. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, s'est placée en tête des élections européennes 2024 à Ramonchamp. Ladite liste cumulait 51,02% des voix, soit 374 voix, face à Valérie Hayer à 9,82% et Marion Maréchal à 7,37%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Ramonchamp au premier tour de la dernière présidentielle Marine Le Pen avait fini première avec 37,83% au 1er tour de la présidentielle de 2022 à Ramonchamp. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,11% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,05%. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec 7,44% des suffrages. Pour le deuxième tour de cette présidentielle, c'est de nouveau Marine Le Pen qui gagnait avec 61,87%, devant Emmanuel Macron à 38,13%.

12:32 - Quel verdict dans les urnes lors des législatives 2022 à Ramonchamp ? Aux législatives en 2022 à Ramonchamp, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 22,24% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 57,34% pour Christophe Naegelen (Divers droite) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Divers droite (69,47%). Christophe Naegelen remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Ramonchamp : législatives et dynamiques démographiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Ramonchamp comme partout ailleurs. Dotée de 1 019 logements pour 1 842 habitants, la densité de la ville est de 128 habitants/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 100 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 089 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (74,58%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 35,14% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 41,46% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 737,30 €, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. En somme, Ramonchamp incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Ramonchamp : quel était le niveau d'abstention aux précédentes élections législatives ? Ce 30 juin 2024, lors des élections législatives à Ramonchamp (88160), qu'en sera-t-il de la participation ? En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 510 personnes en âge de voter dans la localité, 74,44% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 74,88% au second tour, ce qui représentait 1 130 personnes. En comparaison, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 47,88% au premier tour. Au deuxième tour, 42,19% des électeurs se sont déplacés. La flambée des prix des matières premières qui alourdit le budget des Français est de nature à impacter le taux de participation à Ramonchamp.