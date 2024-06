En direct

19:47 - À Ranville, qui va tirer parti des 33,11% de la Nupes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les votants lors des élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Front populaire qui s'avance cette fois. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les isoloirs. A l'issue du premier tour des élections des députés en 2022, à Ranville, le binôme Nupes avait en effet cumulé 33,11% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, a plus récemment terminé à 19,13% à Ranville pour les élections continentales. Reste que dans la ville, il faudra aussi jauger les 4,78% de Manon Aubry (LFI), les 4,89% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,37% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit une somme de 31% cette fois.

18:42 - 8 points grattés en 5 ans par le Rassemblement national à Ranville Que peut-on tirer de cette avalanche de statistiques ? Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été gagnés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En faisant une projection sommaire, on peut conclure que le RN sera à près de 24% à Ranville ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Ranville début juin ? Les résultats de ces législatives seront sans doute bien plus proches de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Il y a quelques semaines en effet, à Ranville, la liste du RN, avec Jordan Bardella à sa tête, a pris la première place, récoltant 25,05% des votes contre Valérie Hayer à 20,58% et Raphaël Glucksmann à 19,13%. Ce qui correspond à 241 votes dans la commune.

14:32 - Qui est sorti vainqueur de la présidentielle à Ranville en 2022 ? C'est sans doute la présidentielle qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Ranville avec 20,08% contre 32,5% pour Emmanuel Macron. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 19,24% et 8,03% des suffrages. Et la candidate du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 37,63% contre 62,37%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant ce soir Le résultat du plus récent scrutin législatif peut sembler un élément précieux au moment des élections qui se jouent. Au premier tour des élections législatives 2022, Ranville, couverte par la 4ème circonscription du Calvados, verra le binôme Ensemble ! S'imposer avec 36,50%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 16,84%. Au deuxième tour, c'est encore Christophe Blanchet qui va cumuler le plus de suffrages, avec 52,36% sur l'unique circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Dynamique électorale à Ranville : une analyse socio-démographique Quelle influence les habitants de Ranville exercent-ils sur les résultats des législatives ? La répartition démographique peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la commune, 17,33% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 10,3% sont des personnes âgées. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (89,1%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 906 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,93%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,94%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Ranville mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,17% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - Election à Ranville : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Comment votent ordinairement les électeurs de cette commune ? Début juin, durant les européennes, le taux de participation atteignait 56,48% dans la commune de Ranville, à comparer avec une participation de 59,45% en 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 52,83% au premier tour et seulement 49,59% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Ranville ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.