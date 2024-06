En direct

La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, pourrait en rassembler une portion. Pour le premier round des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 18,68% des votes dans la commune. Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 13,39% à Réalmont. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul de 24% sur place.

Que peut-on tirer de cette masse de statistiques ? Alors qu'au niveau du pays, les scores du RN ont affiché plus de 31% des voix au scrutin européen de 2024, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale apparaît encore plus forte. Le mouvement a en effet déjà avancé de 11 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN termine tout proche des 30% voire plus à Réalmont ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date peut aussi sembler évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. 38,26% des votes sont en effet tombés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Réalmont, contre Raphaël Glucksmann à 13,39% et Valérie Hayer à 12,14%. Le RN a réuni ainsi 580 habitants de Réalmont passés par les urnes.

Le scrutin présidentiel est incontestablement la principale clé pour juger une tendance politique locale. Marine Le Pen avait fini en tête avec 26,14% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée de 2022 à Réalmont. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,42% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,21%. Jean Lassalle devait alors se placer parmi les figurants avec seulement 7,72% des suffrages. Au second tour, c'est de nouveau la figure du Rassemblement national qui gagnait à Réalmont avec 50,91%, devant Emmanuel Macron à 49,09%.

Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un indice clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le RN arrivait en pôle position à Réalmont au cours des élections des députés en 2022. C'est en effet Frédéric Cabrolier qui arrivait en tête au premier tour avec 21,56% dans la commune, qui faisait partie de la 1ère circonscription du Tarn. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 57,01%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 42,99%.

Comment la population de Réalmont peut-elle impacter les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 235 habitants par km² et un taux de chômage de 12,3%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (26,03%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 1 458 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (21,82%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (8,8%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Réalmont mettent en relief une diversité de qualifications, avec 39,86% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

L'analyse des résultats des consultations politiques antérieures est l'occasion de comprendre le vote des électeurs de cette ville. Il y a trois semaines, pendant les précédentes européennes, sur les 2 781 inscrits sur les listes électorales à Réalmont, 43,15% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 41,94% lors du scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 46,24% au premier tour. Au second tour, 46,85% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 18,5% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une abstention de 22,19% au second tour.