En direct

19:51 - À Remiremont, que vont trancher les électeurs de la gauche ? L'autre incertitude de ces législatives sera celle du poids de la gauche après la construction du Front populaire, un an après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Remiremont, le binôme Nupes avait en effet enregistré 16,37% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Lors des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 13,11% à Remiremont. Un score qui devrait s'améliorer aux législatives, puisque l'union renouvelée peut virtuellement se situer à 26% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En 5 ans, le RN a grappillé 8 points à Remiremont Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du Rassemblement national se sont élevés à plus de 31% des voix aux européennes de 2024, soit environ 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement a en effet déjà gagné 8 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN arrive à près de 20% à Remiremont ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Remiremont dans la moyenne nationale concernant le RN le 9 juin Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus indispensable encore, au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Car le résultat des élections il y a quelques jours est révélateur. Dans le détail, 796 électeurs de Remiremont se sont en effet tournés vers la liste du RN il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste Bardella a attiré ainsi 29,39% des voix face à Valérie Hayer à 18,13% et Raphaël Glucksmann à 13,11%.

14:32 - Le résultat de la présidentielle 2022, un marqueur aussi à Remiremont C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Remiremont lors du premier tour de la présidentielle avec 32,1%, dépassant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 22,4%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 19,86% et 6,46% des suffrages. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 39,22% contre 60,78%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Remiremont En 2022, aux législatives, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de Remiremont, grattant 14% des suffrages sur place, contre 51,63% pour Christophe Naegelen (Divers droite). Pas de changement au second tour, le RN restant totalement à l'écart et laissant la place à Christophe Naegelen (Divers droite) pour le leadership localement.

11:02 - Démographie et politique à Remiremont, un lien étroit En pleine campagne électorale législative, Remiremont se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 7 611 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 779 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 1 875 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (62,42%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. La présence de 462 résidents étrangers favorise son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2100,26 €/mois, la ville affiche un taux de chômage de 20,47%, révélant une situation économique mitigée. Finalement, Remiremont incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Remiremont : analyse du niveau d'abstention aux précédentes élections législatives À Remiremont (88200), l'abstention sera immanquablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. L'inflation dans le pays serait de nature à pousser les citoyens de Remiremont à ne pas rester chez eux. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, parmi les 5 483 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 68,31% s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 69,07% au premier tour, c'est-à-dire 3 787 personnes. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 49,59% au premier tour. Au second tour, 44,25% des votants se sont déplacés. Quel député se substituera à Christophe Naegelen dans la 3ème circonscription des Vosges ?