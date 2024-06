Résultat des législatives à Reynès : l'élection 2024 en direct

11:02 - Les défis socio-économiques de Reynès et leurs implications électorales

Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Reynès, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 1 244 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 94 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 844 foyers fiscaux. Dans la localité, 23% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 39,06% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 33,48% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 57,7% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 374,73 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Reynès affirme l'attachement des habitants aux valeurs françaises.