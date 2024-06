En direct

19:49 - À Rhinau, que vont trancher les électeurs de l'ancienne Nupes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui se présente en 2024. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. A l'occasion du premier tour des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 8,41% des votes dans la commune. Lors des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 6,98% à Rhinau. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un total de 12% sur place.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 12 points à Rhinau Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle du pays, les scores de Jordan Bardella ont atteint plus de 30% des voix aux européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà gagné 12 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN finisse à près de 37% à Rhinau ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du RN à Rhinau il y a trois semaines Revenir quelques semaines en arrière semble aussi indispensable au moment d'analyser le scrutin des législatives, le verdict qui est tombé à l'issue des élections du 9 juin dernier étant marquant. 44,19% des votes se sont en effet portés vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Rhinau, devant Valérie Hayer à 17,15% et Raphaël Glucksmann à 6,98%. Le mouvement nationaliste a fini premier avec 456 électeurs de Rhinau.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Rhinau au premier tour de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection présidentielle. Marine Le Pen a surperformé à Rhinau lors de la dernière élection présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 38,57% dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 29,29% et 9,66% des voix. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec seulement 6,82% des voix pour sa part. Au 2e tour du scrutin, c'est aussi Marine Le Pen qui s'imposait à Rhinau avec 54,61%, devant Emmanuel Macron à 45,39%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant ce soir Au niveau local, le résultat de la formation de Jordan Bardella à ces législatives sera très instructif. Lors des dernières législatives à Rhinau, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 29,57% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 34,98% pour Charles Sitzenstuhl (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme LREM avec 54,43%. Charles Sitzenstuhl remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Les données démographiques de Rhinau révèlent les tendances électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Rhinau, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 2 675 habitants répartis dans 1 215 logements, cette ville présente une densité de 157 hab par km². Ses 133 entreprises attestent une économie favorable. Dans la ville, 15,01% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 28,67% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, dont 34,44% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 757 €/an, la ville aspire à un avenir prospère. Pour conclure, à Rhinau, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Taux d'abstention aux dernières élections législatives à Rhinau : ce qu'il faut savoir Au fil des dernières années, les 2 693 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. A l'occasion des dernières européennes, 53,01% des inscrits sur les listes électorales de Rhinau avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 52,29% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 61,63% au premier tour et seulement 62,26% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Rhinau ? Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 26,44% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 26,84% au premier tour.