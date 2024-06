En direct

19:49 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Rieux fait envie La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute, va-t-elle voir son résultat aller directement vers la nouvelle coalition de gauche ce dimanche ? La manne semble conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Rieux, le binôme Nupes avait en effet cumulé 23,04% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,38% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,2% pour Yannick Jadot, 2,43% pour Fabien Roussel et 2,04% pour Anne Hidalgo). Au moment des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 16,46% à Rieux. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 30% sur place.

18:42 - Le Rassemblement national a lourdement séduit à Rieux Alors que tirer de cette masse de scores ? L'évolution du RN, qui se monte déjà à 9 points à Rieux entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection rapide, on peut déduire que le RN sera à environ 20% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à son niveau national à Rieux aux européennes Le verdict qui est tombé à l'issue des dernières élections il y a quelques jours va résonner encore plus fort dans les esprits au moment de ces législatives 2024. C'est en effet la liste d'extrême droite emmenée par Jordan Bardella qui a remporté les européennes 2024 à Rieux, avec 34,75% des suffrages exprimés (418 voix) devant celle de Raphaël Glucksmann avec 16,46%, elle-même suivie par la liste de Valérie Hayer avec 16,13%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Rieux au premier tour de la dernière présidentielle C'est certainement le scrutin présidentiel qui est le meilleur révélateur sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Rieux avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 26,12%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 30,92% des voix. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 20,38% et 4,53% des suffrages. Et la candidate du RN ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 41,84% contre 58,16%.

12:32 - Quel avait été le résultat des législatives en 2022 à Rieux ? Avec 14,81% à Rieux, le Rassemblement national avait été distancé par les 33,06% du binôme Régionaliste au premier tour des législatives 2022. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés Régionaliste (72,21% contre 27,79% pour le RN). Paul Molac remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Élections législatives à Rieux : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Rieux comme partout en France. Avec ses 2 851 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. Ses 129 entreprises attestent une économie prospère. Dans la commune, 17,75% des résidents sont des enfants, et 31,87% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, dont 44,65% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 38,62% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 214,37 €, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Rieux, les problématiques locales, tels que le chômage, l'instruction et l'immigration, se joignent aux objectifs français.

09:32 - Rieux : la mobilisation des citoyens aux législatives La participation constituera l'une des grandes inconnues des législatives 2024 à Rieux. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 51,59% au premier tour. Au deuxième tour, 55,06% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, presque un record pour des élections législatives. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, sur les 2 329 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 20,4% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 21,94% au deuxième tour.