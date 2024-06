Résultat des législatives à Rivières : l'élection 2024 en direct

11:02 - Rivières : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

La démographie et le contexte socio-économique de Rivières déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans le village, 19,78% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 24,35% ont plus de 60 ans. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (31,76%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 466 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (10,45%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (11,66%) indique des enjeux de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 25,04%, comme à Rivières, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.