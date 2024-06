Résultat des législatives à Rougemont-le-Château : l'élection 2024 en direct

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Rougemont-le-Château : ce qu'il faut savoir

La démographie et le contexte socio-économique de Rougemont-le-Château contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Avec une densité de population de 87 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,1%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de familles détenant au moins une voiture (79,76%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 589 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,83%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,96%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Rougemont-le-Château mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,62% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.