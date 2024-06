En direct

19:49 - Le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 à Rouillac convoité La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui manque encore d'un leader, a des chances d'en rassembler une partie. A l'occasion du premier tour des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 19,09% des bulletins dans la localité. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment obtenu 12,59% à Rouillac pour le tour unique des européennes. Reste que dans la localité, il faudra aussi assimiler les 5,27% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,59% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,05% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un cumul de 23% cette fois.

18:42 - 8 points arrachés en 5 ans par le Rassemblement national à Rouillac Difficile d'y voir clair dans tous ces chiffres. Mais des éléments se dégagent… L'avancée du RN, qui se monte déjà à 8 points à Rouillac entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 30% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance de Bardella à Rouillac il y a trois semaines Regarder quelques jours en arrière apparaît comme d'autant plus évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant majeur. C'est en effet la liste d'extrême droite portée par Bardella qui a fini première des européennes 2024 à Rouillac, avec 39,02% des voix devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 13,37%, elle-même suivie par Raphaël Glucksmann avec 12,59%.

14:32 - 32,24% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Rouillac C'est certainement le choix du locataire de l'Elysée qui est l'indice le plus révélateur concernant l'inclinaison des habitants d'une commune. La communauté des électeurs de Rouillac s'était nettement tournée vers Marine Le Pen à l'issue de l'élection suprême 2022. La figure de l'ancien Front national s'imposait avec 32,24% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 23,49% et 16,91% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 5,99% des voix pour sa part. Au second tour, c'est de nouveau Marine Le Pen qui l'emportait avec 52,47%, devant Emmanuel Macron à 47,53%.

12:32 - Des législatives favorables pour le Rassemblement national il y a deux ans Les législatives avaient offert un bon démarrage pour le Rassemblement national à Rouillac. C'est en effet Caroline Colombier qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 25,57% dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription de la Charente. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 50,13%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,87%.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Rouillac Dans la commune de Rouillac, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des législatives ? Dans la commune, 28% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 31,29% ont 60 ans et plus. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités des mesures en matière d'instruction et de santé. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (77,76%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 909 votants. Le nombre de familles monoparentales (13,96%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,04%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Rouillac mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,72% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Election à Rouillac : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Rouillac (16170), le niveau de participation sera indéniablement un facteur fort de ces législatives. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 43,58% au premier tour. Au second tour, 42,27% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Rouillac ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle représentait 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 74,98% des personnes habilitées à participer à une élection dans la localité avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 73,33% au second tour, soit 1 529 personnes.