En direct

19:39 - À Rouvres-en-Plaine, quels sont les scénarios de reports des voix de gauche ? La Nupes, qui a été dissoute malgré son excellent résultat lors des dernières législatives, va-t-elle voir son score se tourner vers le Nouveau Front populaire lors des élections de 2024 ? La liste PS-Place publique portée par Raphaël Glucksmann avait glané 11,96% à Rouvres-en-Plaine pour ces élections continentales. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste insoumise de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, une somme tournant autour des 17% sur place. La réserve de voix s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Rouvres-en-Plaine, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 12,62% des votes dans la commune. Une performance à compléter enfin avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - 17 points gagnés en 5 ans par l'extrême droite à Rouvres-en-Plaine Difficile de résumer clairement toutes ces données. Mais quelques lignes directrices apparaissent… Alors qu'au niveau du pays, les scores du RN se sont élevés à plus de 31% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale semble plus forte encore. Le mouvement a en effet déjà glané 17 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN finisse à près de 33% voire plus à Rouvres-en-Plaine ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un séisme aussi à Rouvres-en-Plaine début juin ? Revenir sur le séisme du 9 juin peut aussi sembler avisé au moment d'analyser le scrutin de ces législatives. Le 9 juin en effet, à Rouvres-en-Plaine, la liste RN, dirigée par Jordan Bardella, s'est imposée, avec 41,57% des votes devant François-Xavier Bellamy à 14,12% et Raphaël Glucksmann à 11,96%. Ce qui correspond à 212 électeurs dans la localité.

14:32 - 30,12% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Rouvres-en-Plaine C'est certainement le choix de celui qui va présider la France qui est la référence sur le bord politique des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Rouvres-en-Plaine lors du premier tour de la présidentielle avec 30,12%, dépassant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 26,22%. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 11,82% et 10,66% des voix. Et la candidate du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 44,05% contre 55,95%.

12:32 - Quel résultat à Rouvres-en-Plaine pour le Rassemblement national au premier tour ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de Jordan Bardella à ces législatives2024 sera très instructif. En 2022 pour les législatives, le RN réalisait un excellent départ à Rouvres-en-Plaine. C'est en effet Dominique-Alexandre Bourgois qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 25,93% dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription de la Côte-d'Or. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Fadila Khattabi (LREM) chez les électeurs avec 71,59%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Rouvres-en-Plaine : ce qu'il faut savoir Dans les rues de Rouvres-en-Plaine, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 205 habitants répartis dans 459 logements, cette localité présente une densité de 74 habitants par km². Avec 74 entreprises, Rouvres-en-Plaine est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 22,25% des résidents sont des enfants, et 5,37% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 39,33% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 45,43% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1486,08 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. En conclusion, à Rouvres-en-Plaine, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Abstention à Rouvres-en-Plaine : que retenir des précédentes élections ? Comment votent traditionnellement les habitants de cette commune ? Durant les européennes du mois de juin 2024, parmi les 855 inscrits sur les listes électorales à Rouvres-en-Plaine, 61,17% étaient allés voter, contre une participation de 59,7% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 51,37% au premier tour. Au second tour, 46,79% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Rouvres-en-Plaine ? En comparaison, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, presque un record pour des élections législatives.