C'est certainement le scrutin présidentiel qui nous en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. L'élection du président de la République avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans à Ruffec. Marine Le Pen l'emportait avec 29,7% au premier tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 27,87% et 18,78% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec seulement 4,88% des suffrages pour sa part. Avec 47,09%, Marine Le Pen s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,91%.

Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent scrutin législatif est d'une logique implacable au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune de Ruffec, récoltant 15,5% des votes sur place, contre 24,36% pour Laurent Fouillet (Divers). Ruffec choisira en revanche Sylvie Mocoeur (Ensemble !) au second tour, finalement en tête localement avec 52,71%.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Ruffec

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Ruffec contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Le pourcentage de chômeurs à 23,07% peut avoir un effet sur les attentes des habitants en matière de politiques sur le travail. Avec une densité de population de 260 hab par km² et 34,97% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 367 € par an, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Enfin, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (6,38%) et le nombre de résidences HLM (4,83% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les données sur l'instruction à Ruffec mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 13,96% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.